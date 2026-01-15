Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура не вручали подозрение экс-главе Офиса президента Андрею Ермаку и не могут сообщить о его местонахождении. Досудебное расследование продолжаются.

Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека в условиях военного положения.

Он сказал, что обыски не проводились в кабинете Ермака на Банковой, но проводились в "других местах". Кривонос не стал отвечать, проводился ли допрос Ермака, сославшись на тайну досудебного расследования.

Также, по его словам, статуса подозреваемого не имеет пока и секретарь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. По нему все еще проводится досудебное расследование.

В то же время спикер САП Ольга Постолюк заявила, что ведомство не будет просить суд взять под стражу Юлию Тимошенко.

С ее слов, для нее запросят 50 млн грн залога и ряд ограничений. Суд по мере пресечения ожидается завтра.

Также главы САП и НАБУ заявили, что им готовили подозрения другие правоохранительные органы, в частности, Служба безопасности Украины.

Александр Клименко и Кривонос заявили, что до них доходили такие "сплетни".

Детектив НАБУ Виктор Абакумов отметил, что некоторые украинские телеграм-каналы "использовали, чтобы потом иметь основание провести обыски в НАБУ".

Кривонос заявил, что НАБУ считает проблемой то, что любой судья в Украине может посмотреть, куда собираются придти детективы с обысками, потому что это создает угрозу утечек информации. По его словам, работники отдельных разведывательных органов уже просматривали в системе определения судов об обысках (отметим, что бывшего директора Службы внешней разведки Олега Иващенко считали близким к Ермаку).

Ранее стало известно, что Ермак, который после отставки с поста главы ОП обещал уйти добровольцем на фронт, даже не пытался этого сделать.