Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак, который после отставки пообещал уйти добровольцем на фронт, и не пытался устроиться в ВСУ.

Об этом прямо заявило Министерств обороны в ответе на запрос народного депутата из фракции "Голоса" Ярослава Железняка. Письмо из ведомства нардеп опубликовал в своем телеграм-канале.

"С учетом изложенного информируем, что по состоянию на момент рассмотрения депутатского обращения гражданин Украины Ермак Андрей Борисович в любой территориальный центр комплектования и социальной поддержки по желанию проходить военную службу во время мобилизации, на особый период или за контрактом не обращался", - сказано в ответе.

Письмо подписано заместителем министра обороны Евгением Мойсюком.

Напомним, в конце ноября, сразу после отставки Ермак дал комментарий газете New York Post и заявил: "Я отправляюсь на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек". При этом не уточнил, когда именно намерен отправиться на передовую.

Сразу после этого появились предположения, что с помощью мобилизации Ермак хочет уйти от уголовной ответственности. Однако подозрения он так и не получил, а значит, и ответственность ему пока не грозит. В таких обстоятельствах уходить в армию нет смысла.