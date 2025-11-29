Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак "был вне себя", узнав о своём увольнении.

Об этом пишет британский журнал The Economist со ссылкой на своих инсайдеров.

Также, по их данным, за время нахождения на должности Ермак "настроил против себя многих" в США.

"У него уникальная способность объединять людей против себя", – сказал изданию один из высокопоставленных чиновников.

"Резкий и уклончивый стиль господина Ермака также сделал его глубоко непопулярным среди некоторых союзников Украины в Вашингтоне, нанося ущерб стране в критические моменты переговоров", – говорится в статье.

Ранее в The Telegraph писали, что Ермак давно "раздражал" руководство США.

Между тем экс-глава ОП заявил, что не злится на Зеленского из-за своего увольнения.

