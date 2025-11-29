Заявление Андрея Ермака об "уходе на фронт" может стать способом избежать уголовной ответственности.

Об этом заявила народный депутат Марьяна Безуглая.

Она сравнила слова Ермака о добровольной мобилизации с аналогичным поступком экс-руководителя фискальной службы Романа Насирова, который пошел служить во время судебного разбирательства против себя.

Напомним, в Украине закон позволяет подозреваемым и обвиняемым мобилизоваться в армию. На время службы расследование дела приостанавливается.

Сегодня экс-глава Офиса президента Ермак в комментарии New York Post заявил о намерении отправиться на фронт. При этом ему пока подозрение не вручалось.

Сам Насиров мобилизовался в армию на этапе судебных дебатов по его делу (закон это допускает; на время службы рассмотрение дела останавливается).

Война в Украине идет 1375-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 29 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня, в которых разбирались, почему был уволен Ермак, что происходит с Гуляйполем, какой план мира США везут в Москву.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.