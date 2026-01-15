Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что не имеет возможности внести залог в ходе рассмотрения уголовного производства в её отношении.

Соответствующая публикация появилась на странице политика в Фейсбуке.

В сообщении Тимошенко пишет, что "планирует заплатить залог в откровенно сфабрикованном политическом деле", но не может этого сделать, потому что её счета были заблокированы ещё до вынесения решения суда.

Напомним, Специальная антикоррупционна прокуратура Украины намерена требовать 50 миллионов гривен залога для Тимошенко.

Напомним, среди депутатов Верховной Рады появилась ещё одна версия, кто из "Слуги народа" стал "торпедой" для Тимошенко.

Ранее "Стана" подробно разбиралась какие цели стоят за делом против Юлии Тимошенко.

