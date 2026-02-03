Бывший заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма впервые прокомментировал подозрение Национального антикоррупционного бюро Украины. Он отрицает обвинения и называет дело политическим преследованием.

Комментарий появился в его Фейсбуке.

По словам Шурмы, он живет в Германии, но готов сотрудничать со следствие по видеосвязи или из посольства.

"Я не признаю себя виновным в совершении какого-либо преступления и убежден, что никаких противоправных действий не совершал. Свою позицию я буду отстаивать исключительно правовым способом и в порядке, предусмотренном законом. В то же время я не могу игнорировать признаки выборочного и политически мотивированного давления, которые сопровождают это производство", - заявил Шурма.

Напомним, НАБУ подозревает Шурму и его брата Олега в хищении средств с помощью коммерческих энергогенерирующих предприятий на "зеленом" тарифе. Предприятия были расположены в захваченной РФ части Запорожской области.

Ранее мы анализировали расследование действий Шурмы в контексте других коррупционных дел против высокопоставленных лиц.