Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подали документы в Интерпол для объявления в розыск бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, которых подозревают в коррупционных преступлениях в энергетике.

Об этом сообщил руководитель САП Александр Клименко.

"Да, направили", – сказал Клименко, отвечая на вопрос о подаче документов для объявления Миндича и Цукермана в розыск через Интерпол.

Напомним, еще в ноябре прошлого года Украина объявила в розыск Миндича и его бизнес-партнера Цукермана.

Между тем Миндич в настоящее время находится в Израиле, а НАБУ заочно объявило ему о подозрении.

Недавно Миндич заявил украинскому журналисту, что его сделали козлом отпущения в громком коррупционном деле в сферах энергетики и обороны. Также он съязвил, что можно его обвинить даже в войне в Израиле.

Что касается Александра Цукермана, то выехавший из Украины фигурант дела Миндича также отрицает обвинения НАБУ.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.