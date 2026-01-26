НАБУ и САП подали документы в Интерпол для объявления в розыск Миндича и Цукермана
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подали документы в Интерпол для объявления в розыск бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, которых подозревают в коррупционных преступлениях в энергетике.
Об этом сообщил руководитель САП Александр Клименко.
"Да, направили", – сказал Клименко, отвечая на вопрос о подаче документов для объявления Миндича и Цукермана в розыск через Интерпол.
Напомним, еще в ноябре прошлого года Украина объявила в розыск Миндича и его бизнес-партнера Цукермана.
Между тем Миндич в настоящее время находится в Израиле, а НАБУ заочно объявило ему о подозрении.
Недавно Миндич заявил украинскому журналисту, что его сделали козлом отпущения в громком коррупционном деле в сферах энергетики и обороны. Также он съязвил, что можно его обвинить даже в войне в Израиле.
Что касается Александра Цукермана, то выехавший из Украины фигурант дела Миндича также отрицает обвинения НАБУ.
