Сотрудники СБУ Игорь Плотко и Евгений Дуда сфабриковали дело против пограничника о работе на Россию, подбросив ему телефон со сфальсифицированной перепиской с ФСБ.

Об этом сообщает общественная организация "Автомайдан" на своей странице в Facebook.



Сейчас Плотко и Дуда имеют статус обвиняемых. Их дело рассматривает суд в Чернигове.

По версии следствия, в марте 2023 года они купили в ломбарде подержанный телефон, сфальсифицировали на нем якобы переписку в Telegram военного Государственной пограничной службы Украины с вымышленным представителем ФСБ о передаче данных о работе ПВО.

Через два дня СБУ пришла с обысками домой к военному и "нашла" этот телефон в его бушлате, на основании чего мужчина был на полтора месяца отправлен в СИЗО, а служба безопасности официально заявила о разоблачении изменника.

Но через два месяца дело рассыпалось в суде, так как покупку телефона сотрудниками СБУ накануне обысков сняли видеокамеры магазина. Подозреваемого отпустили из СИЗО и восстановили на службе, а сами сотрудники спецслужбы оказались на скамье подсудимых. Однако суд начал рассматривать дело по сути только сейчас, так как силовики игнорировали заседания.

"История максимально показательная и уже симптоматичная для "политической" части СБУ. Их столичные коллеги так же фабрикуют фейковое дело против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который документировал дело Миндича" - говорится в сообщении "Автомайдана".

Комментируя это дело, глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что подобных сфабрикованных дел по всей Украине "даже не сотни, а тысячи".

"Где-то силовики отжимают/доят бизнес, где-то выполняют политические указания, где-то (как в кейсе выше) ради пиара бросают невиновного в СИЗО", - написал Шабунин.

Напомним, ранее СМИ писали, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак приказал главе СБУ Василию Малюку подготовить подозрение главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко, но тот отказался.

Позже в СБУ заявили, что никаких подобных указаний, запросов или намёков из Офиса президента или какой-либо другой структуры в ведомство не поступало.