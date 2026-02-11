Министерство внутренних дел Украины призывает жителей подготовить запасы еды, воды и лекарств из-за угрозы обстрелов.

Об этом говорится в сообщении от пресс-центра МВД.

По информации ведомства, украинцам необходимо быть готовым к возможным отключениям электроэнергии, тепла и водоснабжения.

"Враг продолжает обстрелы территории Украины, пытаясь оставить нас без электроэнергии, тепла и воды. Будьте готовы к усиленным мерам безопасности: следите за сообщениями властей, держите устройства и альтернативные источники электроэнергии заряженными, ограничьте пребывание на улице без необходимости, особенно в темное время суток", - пишет МВД.

Рекомендуемая норма составляет не менее трех литров питьевой воды в сутки на взрослого человека и около 10-12 литров воды для гигиенических нужд и приготовления пищи. Общий запас советуют рассчитывать минимум на трое суток с учетом количества членов семьи.

При этом советуют подготовить продукты длительного хранения, необходимые медикаменты, наличные средства, а также не забыть о запасах еды и воды для домашних животных.

Также рекомендуется заранее узнать местоположение ближайших укрытий, Пунктов Несокрушимости, пунктов обогрева и бюветов.

Кроме того, граждан призывают внимательно следить за официальными сообщениями органов власти и экстренных служб.

Тем временем паблики пишут, что очередной массированный удар по энергетике возможен в ближайшие сутки-двое.

Напомним, на днях глава Министерства энергетики Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе света в Украине будет еще меньше.

Ранее глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявлял о тяжёлой ситуации в энергосистеме Киева и призвал жителей столицы запасаться едой и водой.