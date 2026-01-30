Львовская мэрия рекомендует местным супермаркетам и аптекам запастись товарами первой необходимости на две недели и иметь резервное питание на случай блэкаута.

Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Речь идет об электроснабжении, логистике и топливе, чтобы заведения могли функционировать не менее 14 дней без внешних ресурсов.

"Мы не знаем, какая будет ситуация, но просим бизнес заранее подготовить внутреннюю логистику и быть готовыми действовать вместе в случае чрезвычайных ситуаций", — заявила директор департамента экономического развития.

Отметим, что сейчас во Львове свет почти не отключают.

Напомним, советница секретаря СНБО Ольга Бабий заявила, что украинцы должны привыкнуть жить с угрозой блэкаута и учить этому детей и внуков.

Ранее мы публиковали интервью эксперта, народного депутата и чиновника СНБО, где сообщалось, что в Украине не ждут плановых отключений света, коммунальщики увольняются, и жизнь в Киеве невыносима.

