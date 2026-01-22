Украинцам советуют сделать запас воды, продуктов и медикаментов на 3-5 суток, а также подготовиться к возможному отъезду из мест проживания.

Соответствующую информацию опубликовало Министерство внутренних дел в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике.

Гражданам рекомендуют собрать чемодан первой необходимости, положив в него документы, тёплые вещи, аптечку, средства гигиены и обогрева, а также наличные деньги.

Ранее в Раде не исключили эвакуации населения Киева на фоне проблем с отключениями света и тепла.

Война в Украине продолжается 1429-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 22 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду стало известно, что РФ наращивает возможности в сфере использования боевых беспилотников, причем не только дальнобойных, но и ближнего действия. Также СМИ писали о захвате противником села Рыбное к северу от Гуляйполя Запорожской области.

