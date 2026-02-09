Модный гигант Zara закрывает свои магазины в Днепре, "под вопросом" - выход из Одессы и Харькова.

Об этом пишет издание NV.

Новостной портал сообщает, что испанский владелец бренда одежды, компания Inditex, которая развивает Zara и еще шесть брендов, разорвала договоры аренды с торговыми центрами "Мост-Сити" и "Караван" в Днепре.

Торговые площади в Одессе и Харькове компания пока арендует, но деятельность там также находится "под вопросом".

Причина - обстрелы, нестабильная работа ТРЦ и падение числа покупателей, из-за чего бизнес становится убыточным.

Напомним, что в 2024 году Zara вновь открылась в Украине после начала полномасштабной войны.

А в прошлом году российские СМИ писали о возвращении в РФ брендов Zara, Bershka, Stradivarius и Massimo Dutti. Утверждалось, что одежду западных брендов можно купить оффлайн в магазинах "Твое" в Москве, Питере, Казани, Тольятти, Волгограде, Нижнем Новгороде и Краснодаре.

