В Россию вернулись популярные европейские бренды: Zara, Bershka, Stradivarius и Massimo Dutti.

Об этом сообщают российские издания.

Как известно, магазины этих брендов закрылись в России после вторжения в Украину.

В настоящее же время одежду западных брендов уже можно купить оффлайн в магазинах "Твое". Точки находятся в Москве, Питере, Казани, Тольятти, Волгограде, Нижнем Новгороде и Краснодаре.

При этом отмечается, что заказы онлайн и предварительное бронирование пока недоступны.

Напомним, в марте 2024 года мы писали, что в Украину возвращались магазины одежды из Испании - Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Zara Home.

При этом в марте 2023-го СМИ сообщали, что Bershka, Zara и Pull & Bear планировали возобновлять работу в РФ под новыми названиями. В частности, Bershka начинала работать под лейблом Ecru, Pull & Bear переименовали в DUB, а Zara в Maag.

