Американская сеть ресторанов McDonald's намеревается снова вернуться в Россию.

Об этом пишут российские информагентства.

По их данным, в конце 2024 года сеть направила в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков.

Рассмотрение этих заявок началось в апреле 2025 года.

Генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина считает, что шансы на успешную регистрацию "очень высоки", поскольку McDonald's сохранил права на свои основные бренды в России.

При этом оппозиционное издание Meduza пишет, что под брендом "Макдоналдс" компания планирует снова предлагать на российском рынке еду и напитки, оказывать ресторанные услуги и организовывать доставку.

Напомним, весной 2022 года McDonald's закрыл 850 заведений в России. Уже летом 2022 года в России на базе ресторанов заработала новая сеть быстрого питания под названием "Вкусно - и точка".

Бизнес был продан кузбасскому бизнесмену Александру Говору, сделка была одобрена ФАС. Однако почти сразу российский прототип Mcdonald's, который выкупили и переименовали, обвинили в плагиате логотипа.