В киевском ТРЦ квадроберы зашли на четвереньках за стойку кассы в магазине Zara с требованием оборудовать для них примерочную кабинку.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы и публикуют видео.

На днях мы писали, что украинцы чаще всего гуглили в 2024 году в том числе квадроберов - преимущественно подростков, занимающихся имитацией действий и повадок животных.

Война в Украине идет 1030-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 19 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Россияне продвинулись к югу и северу от Курахово, развивая угрозу его окружения. Карта Deep State свидетельствует, что россияне захватили Сонцовку на северном фланге. Численность российской группировки войск в Украине постепенно увеличивается.

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