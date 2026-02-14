Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию в преднамеренных ударах по посольству его страны в столице Украины Киеве.

Заявление прозвучало в ходе выступления азербайджанского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности.

Алиев заявил, что войска РФ нанесли три удара по посольству Азербайджана в Киеве, несмотря на то, что им были переданы координаты диппредставительства.



"После первого мы подумали, что это могло быть случайностью. Затем мы передали российской стороне координаты наших дипломатических представительств: консульского отдела, культурного центра, посольства. Несмотря на это, последовали ещё два удара", – заявил Алиев.

По его оценке это была "целенаправленная атака на дипломатические представительства Азербайджана".

Как сказал Алиев, послу РФ в Азербайджане была вручена нота протеста, но "дополнительных действий" не дипломатического характера Баку предпринять не может.

Также сегодня Алиев в Мюнхене встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. На той части встречи, которая попала в официальные кадры, лидеры обеих стран говорили друг с другом на английском языке.

Напомним, после удара в ноябре РФ заявляла, что посольство пострадало от падения ракеты украинской системы ПВО. Ряд российских военных пабликов писали, что удары наносились по зданиям около посольства.

Ранее мы писали, что Алиев "помирился" с Путиным после серии конфликтов между Россией и Азербайджаном.

