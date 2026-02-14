Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал администрацию экс-президента США Джо Байдена.

Заявление прозвучало в ходе выступления украинского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я помню, как воспринимали полномасштабную войну первые годы, и нам говорили, что поддержка будет продолжаться, но не в таком масштабе, который потребуется, чтобы Украина победила или Россия проиграла. И что это означало? Это означало время. Идея была в том, что Америка может управлять скоростью войны и рисками эскалации, чтобы дойти до точки, когда Россия больше не сможет атаковать, и Украина согласится не возвращать свои оккупированные территории", – сказал Зеленский в Мюнхене.

Также президент напомнил, что накануне вторжения 2022 года из Вашингтона звучал совет "рыть окопы" – что, по мнению Зеленского, было недостаточно на фоне сосредоточения сотен тысяч военных РФ у границы.

Отметим, американская пресса неоднократно писала, что Зеленский не прислушивался к предупреждениям США о готовящемся российском вторжении.

Напомним, по словам Зеленского, Байден говорил, что Украину не примут в НАТО ещё до масштабного вторжения России.

Также бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказывал, как Байден называл Зеленского "занозой в заднице".