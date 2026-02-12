В 2022 году тогдашний президент США Джо Байден предупреждал Владимира Зеленского о готовящемся вторжении РФ, но украинский лидер проигнорировал эту информацию.

Об этом пишет американский журналист Саймон Шустер в статье об Украине, опубликованной изданием The Atlantic.

Вместо того, чтобы мобилизовать армию или призвать людей к эвакуации, вспоминает Шустер в своей статье, Зеленский объявил 16 февраля Днём единства – призвал всех украинцев вывесить флаги и спеть национальный гимн.

"Нам сказали, что 16 февраля будет днём нападения. Мы сделаем его днём единства", – цитирует издание слова президента Украины.

Как отмечает The Atlantic, весной 2022 года, а также после ряда неудач россиян в ноябре 2022 года существовало окно возможностей для прекращения конфликта с наименьшими потерями. Однако этим шансом на Банковой не воспользовались.

"Со временем Украине стала слабее, что привело к ухудшению её позиций на переговорах. Сожалеет ли об этом Зеленский? Хотел бы он воспользоваться этой возможностью и заключить соглашение в конце 2022 года?" – задается вопросом автор статьи.

Ранее Саймон Шустер писал, что Зеленский не предупредил о вторжении РФ даже свою жену, будучи в уверенности, что война продлится меньше года.

Напомним, по сведениям The Atlantic, теперь на Банковой опасаются упустить возможность достижения мира в Украине при содействии США.