Президент Украины Владимир Зеленский предпочитает войну "плохому миру".

Об этом он заявил в интервью The Atlantic.

Как сообщает издание, украинский глава сказал, что предпочел бы вообще не заключить никакого мирного соглашения, чем заставить свой народ принять плохое. Даже спустя четыре года конфликта он готов продолжать борьбу.

"Мы хотим закончить войну", — сказал Зеленский журналисту Саймону Шустеру.

Однако также отметил, что это не означает желание Киева заключить мир "на любых условиях".

"Мы выбрали тактику, чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжать войну. Именно поэтому мы начали поддерживать их предложения в любом формате, который ускорит процесс", — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, на предложенный в ходе переговоров референдум нельзя выносить "плохую сделку". Украине же настоятельно продолжает хотеть внести в нее условия мирного соглашения.

Он считает, что для президента США Дональда Трампа остановка войны в Украине стоит первостепенной задачей, так как это может повлиять на предстоящие промежуточные выборы.

"Наиболее выгодная ситуация для Трампа — сделать это до промежуточных выборов: Да, он хочет, чтобы было меньше жертв. Но если говорить по-взрослому, это просто победа для него, политическая победа", - говорит Зеленский.

"Украина не проигрывает", – приводит журнал его слова в ответ на вопрос о ситуации на фронте.

Ранее Зеленский спрогнозировал, что война в Украине может закончиться через несколько месяцев, если переговоры будут идти успешно.

О том, почему в Украине опять заговорили о скорых выборах мы писали в отдельном материале.