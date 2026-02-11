Зеленский исключил проведение выборов в Украине до прекращения огня
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборов до прекращения огня не будет.
Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.
"Я впервые слышу о намерении объявить план выборов 24 февраля. К выборам Украина перейдет только тогда, когда получит гарантии безопасности и прекращение огня", – заявил украинский президент.
Также Зеленский добавил, что США не угрожают Украине отказом от гарантий безопасности, если не будет выборов.
Кроме того, по словам Зеленского, для референдума о мирном договоре требуется прекращение огня. Президент отметил, что Украина готова к любым графикам референдума или выборов, но нужна безопасность.
Другие заявления Зеленского:
- "РФ пока не готова к энергетическому перемирию: ее ответом стали новые дроновые и ракетные удары";
- "США предложили провести новые переговоры о мире на следующей неделе в Майами. Украина сразу подтвердила готовность, Россия пока сомневается – речь идет либо о встрече в США, либо снова на Ближнем Востоке".
Напомним, СМИ сообщили, что Зеленский объявит выборы и референдум уже 24 февраля. Что это значит, мы разбирались в отдельном материале.
Также сегодня Зеленский назвал сроки завершения войны в случае проведения успешных переговоров.