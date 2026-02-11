24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения войск РФ, власти не будут объявлять о скором проведении выборов.

Таким заявлением отреагировала в своём Фейсбуке на публикацию газеты Financial Times о грядущих выборах глава организации "Опора" Ольга Айвазовская, которая входит в парламентскую группу по подготовке к выборам.

По ее словам, депутаты и эксперты солидарны в том, что выборы возможны лишь минимум через полгода после завершения военного положения. Айвазовская написала, что их проведение потребует изменений не только в избирательном законодательстве, но также в уголовном и административном кодексах.

"В парламенте точно нет голосов сейчас ни за что и после наработки юридической рамки в форме законопроекта придется еще пройти не одну встречу с фракциями и группами, когда начнут действовать и включаться другие интересы: кроме политических – текущие

жизненные (санкции, расследования и т.п.). Эта часть может быть сложной и длительной, ведь нет больше единогласия коалиции, которая могла бы самостоятельно принимать решения", - отметила Айвазовская.

Она добавила, что следующее заседание группы состоится 12 февраля и будет не последним.

Напомним, Financial Times сообщила, что 24 февраля Владимир Зеленский может объявить о проведении президентских выборов и референдума. Источники в Офисе президента уже опровергли эту информацию.

А на днях другие СМИ писали, что США настаивают на заключении соглашения о завершении войны в марте, а в мае предлагают провести в Украине выборы и референдум об утверждении соглашения.