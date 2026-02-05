Украина не будет проводить выборы во время войны.

Об этом в интервью изданию "Телеграф" заявила народный депутат от фракции "Слуги народа" Елена Шуляк.

По ее словам, в этом вопросе сошлись мнения всех членов рабочей группы Верховной Рады по будущим выборам.

"В рабочую группу входит более 60 представителей: ЦИК, ученые, экспертная среда, представители парламента. Уже на первых двух заседаниях было четко определено, что выборы во время войны невозможны. Более того, 27 января в ПАСЕ была принята резолюция, которая касалась избирательного процесса в Украине. Там отмечено, что согласно международным стандартам проведение выборов в Украине во время полномасштабного вторжения и действия военного положения невозможно", - сообщила Шуляк.

Отметим, что ранее Владимир Зеленский допускал президентские выборы еще во время действия военного положения.

Кроме того, Зеленский заявлял, что закон о выборах президента Украины во время войны может быть принят уже в феврале. Однако, по его словам, принятие закона зависит от результатов мирных переговоров и работы профильной группы Верховной Рады.

А на днях он говорил, что может снова принять участие в выборах, но "это зависит от того, как закончится эта война".