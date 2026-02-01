Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может ещё раз принять участие в выборах.

Об этом глава государства заявил в интервью "Чешскому радио".

По его словам, решение зависит от окончания войны.

"Я не знаю. Это зависит от того, как закончится эта война", - ответил Зеленский на вопрос о том, чем займется после окончания боевых действий.

Он добавил, что иногда думает о повторном выдвижении.

Ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что власти обсуждают возможность проведения выборов онлайн во время войны.

Напомним, что голосование онлайн публично поддержал Зеленский. При этом даже депутат его фракции говорил, что это создает огромную вероятность фальсификаций, поскольку власти могут абсолютно бесконтрольно "нарисовать" себе любой результат. О том же постоянно заявляет и оппозиция.

Между тем, согласно результатам опроса, Зеленский проиграл бы во втором туре президентских выборов бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе ОП Кириллу Буданову. Антирейтинг потенциальных кандидатов показал, что украинцы в первую очередь не стали бы голосовать за Зеленского.