Президент Украины Владимир Зеленский начал встречи с потенциальными соперниками, поскольку "возрастает вероятность выборов".

Такую оценку недавним контактам Зеленского с Валерием Залужным, Сергеем Притулой, Сергеем Стерненко и Александром Кубраковым дает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

"Президент Украины, возможно, маневрирует, чтобы укрепить свои позиции в послевоенной политике. Как отметил один аналитик, всех недавних собеседников Зеленского объединяет их популярность и роль потенциальных соперников на выборах", - говорится в статье.

По данным агентства, формат личных встреч с этими персонами стал возможен после ухода Андрея Ермака.

Источник утверждает, что подобные встречи будут продолжены.

Политолог Владимир Фесенко в комментарии Bloomberg также отметил, что эти контакты проходят в контексте возможных президентских выборов.

По его мнению, Зеленский может таким образом укреплять свои позиции, улучшать отношения с потенциальной оппозицией или пытаться привлечь популярных публичных фигур на свою сторону.

