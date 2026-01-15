Президент Украины Владимир Зеленский встретился с блогером Сергеем Стерненко.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

"Обсудили актуальные вопросы волонтерства, законодательную поддержку волонтерства и конкретную работу с бригадами", – сообщил Зеленский.

Отметим, что летом прошлого года Стерненко заявил, что Зеленский станет трупом, если выведет войска из Донбасса.

А в 2020 году Стерненко назвал Зеленского "начинающим диктатором", который "закончит хуже, чем Янукович".

Война в Украине идет 1422-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 15 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду армия РФ продвинулась в Степногорске под Запорожьем, а также под Боровой Харьковской области. Российское Минобороны заявило о захвате приграничного села Комаровка в Сумской области. Тем временем в Киеве был второй день блэкаута. По сообщениям в соцсетях, многие горожане сидели без света по 17 и более часов подряд.

