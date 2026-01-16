Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим вице-премьер-министром Александром Кубраковым, который был уволен по инициативе Банковой в 2024 году.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Он пишет, что на встрече они обсуждали энергетику и международное сотрудничество.

"Важно, что мы все в команде Украины готовы работать вместе и максимально эффективно ради общих результатов. Обсудили некоторые аспекты чрезвычайной энергетической ситуации в украинских городах и общинах, перспективы нашего сотрудничества с партнерами для усиления устойчивости и инфраструктурного развития Украины. Есть вещи, которые готовимся реализовать", - пишет Зеленский.

По слухам, увольнение произошло потому, что Кубраков слишком сблизился с посольством США в обход Офиса президента и Андрея Ермака.

За это увольнение Зеленского критиковали на Западе.

Напомним, летом сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обысками Кубракову по делу народного депутата Евгения Шевченко, которому ранее объявили два подозрения в государственной измене.

В январе прошлого года мы писали, что Кубраков получил должность в Министерстве обороны.