Западные послы продолжают высказывать симпатии к уволенному на днях вице-премьеру Александру Кубракову, который курировал инфраструктуру.

"Кубраков и его команда были отличными коллегами для ЕС на протяжении многих лет и во многих проектах", - заявила посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова.

Посол Германии Мартин Йегер поблагодарил Кубракова "за прекрасное и очень компетентное сотрудничество".

Французский посол Гаэль Вейсьер отметил "очень активное участие" Кубракова в усилиях Франции по поддержке инфраструктуры в Киеве и Чернигове.

Напомним, аналогичный пост вчера написала посол США Бриджит Бринк.

Активистка Дарья Каленюк из грантового "Центра противодействия коррупции" трактует эти заявления дипломатов как возмущение. По ее словам, они восприняли увольнение Кубракова "как плевок себе в лицо".

"Эй, Зеленский, что ты творишь? Мы все прекрасно понимаем, что твой Ермак консолидирует власть, уничтожая конкурентов и соответственно все живое на своем пути. Остановись! Иначе мы не сможем дальше удержать помощь для Украины", - дает Каленюк свою трактовку позиции западных представителей по этой отставке.

Ранее "Страна" уже писала, что отставка Кубракова связана с тем, что он наладил отношения с западными послами "через голову" Банковой и пытался на этой почве "качать права", когда возникали претензии к эффективности его работы.

"В ответ на любые вопросы по поводу своей деятельности Кубраков постоянно давал понять, что он на прямой связи с американским посольством. Это в Офисе не понравилось. Поэтому с целью поддержания дисциплины в правительстве и с целью показать, что такое поведение не приветствуется, его и уволили", - сказал "Стране" источник, близкий к Банковой.