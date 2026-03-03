Сидящему в следственном изоляторе бизнесмену Игорю Коломойскому отказали в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения, но уменьшили размер залога до 1,1 млрд грн и оставили под арестом.

Тем временем сам Коломойский во время сегодняшнего судебного заседания по продлению меры пресечения заявил, что за неделю до его ареста к нему приезжал Тимур Миндич и предупредил, что Коломойского будут арестовывать, и чтобы он покинул страну. Однако Коломойский, по его словам, сказал, что делать этого не будет.

"В отличие от Миндича, который предупредил меня за неделю до ареста, я нахожусь в Украине. Его, конечно, предупредили за несколько часов, но тогда я ему сказал, что мне это не нужно", - заявил Коломойский.

Напомним, Коломойский считает, что коррупционную схему в "Энергоатоме" разрабатывал не Миндич.

Ранее Коломойский заявил, что НАБУ прекратило публикацию "пленок Миндича" из-за закулисной договорённости с Банковой.

В свою очередь в Бюро говорили, что новые записи не публикуют, потому что идет работа с новыми фигурантами коррупционного дела.