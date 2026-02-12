Владимир Зеленский подписал указ, которым ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 января "О гарантиях безопасности для Украины". В этом решении СНБО поручает Министерству иностранных дел и Министерству обороны подготовить проекты международных договоров о гарантиях безопасности для Украины.

Указ опубликован на сайте Офиса президента.

"Рассмотрев предложения о предоставлении Украине гарантий безопасности, подготовленные по результатам работы делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации о достижении справедливого и устойчивого мира, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил Министерству иностранных дел Украины совместно с Министерством обороны Украины в установленном порядке безотлагательно подготовить и подать президенту Украины проекты международных договоров по гарантиям безопасности для Украины", - сказано в решении СНБО.

Отметим, в конце января Зеленский заявлял, что проект гарантий уже готов к подписанию. Об этом же он говорил и на днях. Однако теперь выясняется, что Украина только будет разрабатывать свой вариант такого договора.

При этом СМИ сообщали, что Вашингтон готов дать свои гарантии только после согласия Украины на мирное соглашение, которое среди прочего предусматривает вывод ВСУ из Донбасса. Зеленский же требует подписания гарантий до завершения войны.