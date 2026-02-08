Вашингтон не намерен вводить миротворческий контингент в Украину в рамках предоставления гарантий безопасности.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью международному информационному агентству Reuters.

При этом, по словам киевского дипломата, Белый дом подтвердил Банковой готовность ратифицировать свои союзнические обязательства в американском конгрессе.

"Затем они обеспечат "резерв" в области безопасности для поддержки мирного соглашения, хотя на территории Украины не будет американских войск", – приводит издание слова министра.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский заявил, что США пообещали вести мониторинг прекращения огня в Украине в случае окончания войны. Но, следуя из логики слов Сибиги, делать они это будут без личного присутствия, а посредством спутников и, вероятно, дронов.

Ранее западная пресса сообщала, что президент США Дональд Трамп по-прежнему не дал согласия на ввод европейских миротворцев в Украину.

Война в Украине идёт 1446-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 8 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

