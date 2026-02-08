Киев расценивает "юридически ничтожным" вероятное признание Америкой принадлежности РФ оккупированных Крыма и Донбасса.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью международному информагентству Reuters.

"Любое решение какой-либо страны в рамках мирного урегулирования признать российский суверенитет над Крымом или Донбассом будет юридически ничтожным", – цитирует издание киевского дипломата.

"Мы никогда этого не признаем. И это будет нарушением международного права. Речь не идёт не об Украине. Речь идёт о принципе", – подчеркнул Сибига.

Также, по его словам, Украина не признает двусторонних экономических соглашений США и РФ, если они будут затрагивать Киев, но не будут с ним согласованы.

"В субботу [президент Владимир] Зеленский выразил обеспокоенность двусторонними переговорами между Россией и США, которые, по его словам, включали предложение Москвы об инвестициях на сумму 12 триллионов долларов. Сибига заявил, что часть этих обсуждений может затрагивать суверенитет или безопасность Украины, и Киев не поддержит никакие подобные сделки, заключённые без его участия", – пишет агентство.

Ранее Зеленский отказался признавать соглашения США и РФ относительно территорий Украины.

Напомним, перед переговорами в Британии стало известно, что Зеленский не будет юридически признавать Крым российским.