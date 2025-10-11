Бывший президент США Джо Байден называл президента Украины Владимира Зеленского "занозой в заднице".

Об этом пишет в своих мемуарах бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, это произошло в июне 2023 года во время саммита НАТО, накануне которого Зеленский требовал более четких и однозначных формулировок в итоговой резолюции по поводу перспектив Украины в НАТО. Якобы Байдена это сильно раздражало.

"В проекте резолюции мы написали так: "пригласить Украину к членству в альянсе, когда его страны-члены придут к согласию и будут выполнены необходимые условия".

Эти пункты мы согласовали с украинской стороной заранее. Поэтому нас застало врасплох событие первого дня саммита. По дороге в Вильнюс Зеленский опубликовал в Twitter пост с резкой критикой НАТО. Он назвал "абсурдным" то, что альянс не предоставил график ни по приглашению Украины в НАТО, ни по её членству.

Его сообщение в Twitter разошлось, когда обсуждение итогового заявления уже было в завершающей стадии. Несколько союзников по НАТО заявили, что нам нужно сделать больше и пойти навстречу Зеленскому. Американцы же были раздражены, и некоторое время были готовы вычеркнуть всё, что касалось поддержки Украины. Президент Байден, сидевший за большим столом рядом со мной, наклонился и сказал: "Как говорят в Америке, он - заноза в заднице", - говорит бывший генсек НАТО.

Столтенберг отмечает, что в начале вторжения в НАТО считали, что война в Украине долго не продлится.

"Общее мнение было таким: Киев падет в течение нескольких дней, а остальная часть Украины - через несколько недель. По крайней мере, российским войскам удалось бы быстро захватить Донбасс и районы к востоку от реки Днепр. Но когда 24 марта руководство НАТО собралось на внеочередной саммит в Брюсселе, уже было ясно, что победа россиянам не достанется легко", - пишет Столтенберг.

В последующих разговорах Зеленский винил НАТО в бездействии и требовал увеличения военной помощи.

"Мы много работали над проблемой поиска правильного баланса нашей помощи Украине. Было трудно определить границу. Зашли ли мы слишком далеко в своей помощи оружием, или мы сделали слишком мало? И где проходила граница для Путина?" - пишет Столтенберг.

Кроме этого, по словам Столтенберга, именно он подтолкнул Зеленского к переговорам с Россией и к согласию на остановку войны по линии фронта.

"Когда я впервые намекнул на «финское решение» войны в Украине, Зеленский категорически отверг идею уступки каких-либо территорий. Но со временем он и его советники стали менее пренебрежительно относиться к временной уступке при условии, что новые границы и безопасность Украины будут гарантированы членством Украины в НАТО", - пишет Столтенберг.

Также экс-генсек НАТО вспоминает о своей встрече в июне 2015 года в Австрии с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером.

"Запад должен понять, что для России Украина никогда не была просто какой-то чужой страной. История России начинается в Киеве. Некоторые из важнейших битв за свободу России происходили на украинской земле", - сказал Киссинджер тихим, но решительным голосом. Хотя он жил в США уже 77 лет, он говорил с заметным немецким акцентом. Киссинджер был против членства Украины в НАТО, и в целом скептически относился к расширению НАТО на восток после окончания холодной войны. Его беспокоило, что кризис в Украине слишком часто подавался как выбор между взаимоисключающими альтернативами: либо Украина ориентируется на восток, либо на запад. "Если Украина как нация должна выжить и развиваться, страна не может быть аванпостом ни Запада, ни Востока. Страна должна стать мостом между Востоком и Западом", — сказал Киссинджер. Внешняя политика - это "искусство расставлять правильные приоритеты", — сказал Киссинджер. Украина для России важнее, чем для Запада. Поэтому он призывал к осторожности", - отмывает Столтенберг свое общение с Киссинджером.

