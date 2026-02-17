Сегодня рано утром польские военные подняли в воздух самолеты из-за воздушной атаки на Украину, а затем в стране закрыли два аэропорта.

Об активности авиации сообщило в Х оперативное командование Вооруженных сил Польши.

"В связи с действиями российских ВВС, осуществляющих дальние авиаудары по территории Украины, военная авиация начала действовать в польском воздушном пространстве. В соответствии с действующими процедурами, оперативное командование Вооруженных сил Польши мобилизовало необходимые силы и ресурсы. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности. Эти операции носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к зонам угрозы", - сказано в публикации.

Позже Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA) сообщило, что аэропорты в Жешове и Люблине временно закрыли в связи с операциями военной авиации.

Между тем украинский мониторинговый сервис опубликовал карту российских ночных ударов по Украине. По ней заметно, что часть ракет атаковала Львовскую и Ивано-Франковскую области.

Ранее Польша не раз поднимала свои истребители из-за ударов российской авиации по Украине. Например, так было в сентябре.

Война в Украине идет 1455-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 17 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В понедельник сообщалось о продвижении армии РФ в районе Покровска и Мирнограда, а также западнее, у Удачного и Новониколаевки. Между тем военный эксперт прокомментировал информацию о наступательных действиях ВСУ в Запорожской области. По его словам, контратаки украинских сил не являются полноценным контрнаступлением, а направлены на остановку продвижения российских войск.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.