Разведка доложила президенту Украины Владимиру Зеленскому о "подготовке россиян к последующим массированным ударам по энергетике".

Об этом сообщил сам Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.

"Разведка докладывает о подготовке россиян к последующим массированным ударам по энергетике, нужно, чтобы ПВО была настроена правильно. Российские атаки постоянно, если так можно сказать, "эволюционируют". Зло тоже развивается, к сожалению. Это комбинированные удары, требующие особой защиты, соответствующей поддержки партнеров. Любое торможение поставок ракет для ПВО, любая несвоевременная поставка работает на масштабирование ущерба от ударов. Надо, чтобы все то, о чем мы говорили в Мюнхене с партнерами, было реализовано оперативно", - сказал президент Украины.

Напомним, накануне в своем обращении Зеленский призвал украинцев реагировать на воздушную тревогу в ближайшие дни на фоне похолодания.

"Впереди снова несколько холодных дней, все уже видели, как россияне этим пользуются. Пожалуйста, берегите себя – реагируйте на воздушную тревогу", – сказал президент Украины.

Подробнее о ситуации в украинской энергетике мы рассказывали в отдельном материале.

