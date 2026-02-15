В Украину возвращаются сильные морозы.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, во вторник температура в Киеве и ряде областей опустится до -17 градусов. Также обещают снегопады.

Киевские телеграм-каналы публикуют кадры из столицы, где на дорогах уже наблюдаются снежные заносы и гололёд.

Тем временем на фоне похолодания президент Украины Владимир Зеленский призвал население реагировать на воздушную тревогу в ближайшие дни.

“Впереди снова несколько холодных дней, все уже видели, как россияне этим пользуются. Пожалуйста, берегите себя – реагируйте на воздушную тревогу”, – отметил верховный главнокомандующий в своём вечернем обращении.

Напомним, в ходе недавней атаки на Киев были повреждены две ТЭЦ.

Подробнее о ситуации в украинской энергетике мы рассказывали в отдельном материале.

Война в Украине идёт 1453-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 15 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.