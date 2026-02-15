На фоне похолодания Зеленский призвал украинцев реагировать на воздушную тревогу в ближайшие дни
В Украину возвращаются сильные морозы.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, во вторник температура в Киеве и ряде областей опустится до -17 градусов. Также обещают снегопады.
Киевские телеграм-каналы публикуют кадры из столицы, где на дорогах уже наблюдаются снежные заносы и гололёд.
Тем временем на фоне похолодания президент Украины Владимир Зеленский призвал население реагировать на воздушную тревогу в ближайшие дни.
“Впереди снова несколько холодных дней, все уже видели, как россияне этим пользуются. Пожалуйста, берегите себя – реагируйте на воздушную тревогу”, – отметил верховный главнокомандующий в своём вечернем обращении.
Напомним, в ходе недавней атаки на Киев были повреждены две ТЭЦ.
