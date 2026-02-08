Украину ожидает в ближайшие дни резкое похолодание до -24 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook пишет руководитель Черкасского гидрометеорологического центра Виталий Постригань.

По его словам, не смотря на активацию атлантических циклонов которые способствуют потеплению, в ближайшие несколько дней холод будет только нарастать.

"В воскресенье, 8 февраля в тыловой части южного вихря интенсивность осадков уменьшится до небольшого снега. Температурный фон возьмет курс на понижение: в течение суток 2-7° мороза. На дорогах гололедица.

В понедельник 9 февраля доминантом в погоде станет сканднавский антициклон, который создаст условия для дальнейшей закачки на Черкасщину арктического воздуха, поэтому прогнозируем ночью 13-18º мороза, днем ​​8-13º. Во вторник, 10 февраля холодная, сухая погода с усилением морозов ночью до 19-24°, днем ​​до 9-14° мороза. С 11 февраля в морозную диктатуру снова вмешается теплая Атлантика. Усилится адвекция теплого и влажного воздуха с юга Европы. Температурный фон повысится повысится 4-8°. Ночью слабые морозы 3-5°, днем ​​около 0°", - пишет Постригань.

Напомним, что из-за российских обстрелов в стране сложная ситуация в энергетике, в частности с отоплением. Так, теплоэлектростанция (ТЭС) в Бурштыне Ивано-Франковской области получила сильные повреждения и остановила свою работу, из-за чего в городе пропали тепло и водоснабжение.

А в Киеве в ночь на 3 февраля получила критические повреждения Дарницкая теплоэлектроцентраль, из-за чего более тысячи домов остались без отопления как минимум на ближайшие два месяца.