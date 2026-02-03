В тысячах квартир киевлян тепла нет, а армия пропагандистов и активистов при Киевской городской государственной администрации развернула информационную компанию, в которой утверждается, что КГГА и "Киевтеплоэнерго" выполнили работу по возвращению отопления.

Об этом написал в своем Фейсбуке народный депутат Алексей Кучеренко.

"Я примерно понял картину по Киеву. "Киевтеплоэнерго", усиленная аварийными бригадами со всей страны, вместе со слесарями и инженерами управляющих компаний правдами и неправдами дотянули теплоноситель до большинства домов. Об этом они, конечно, отчитались профильному заместителю, а тот далее доложил городскому главе о лишь 80 домах без тепла (информация по состоянию на вчера, до сегодняшнего обстрела - Ред.) То есть нашли себе форму отчета, которая удобна для них. На самом деле ситуация выглядит иначе: в тысячах киевских домов либо нет тепла вообще, либо оно явно не соответствует параметрам", - сказано в публикации Кучеренко.

По его словам, чиновники спишут все беды на то, что жильцы не образовали ОСМД и именно это повлекло за собой их проблемы с теплом.

"То есть именно вы вместе с соседями будете теперь виновны в том, что у вас в квартире нет тепла, что это связано скорее всего с проблемами во внутридомовых сетях, которые являются вашей собственностью де-юре. Более того: готовьтесь, что вам будут за январь выставлять счета по домовым счетчикам на основе фактического потребления тепла на входе в дом", - написал нардеп.

О том, что во многих случаях объявленное подключение домов к отоплению, - это фикция, писала и "Страна".

Ранее Кучеренко не раз комментировал происходящее с энергетикой в столице. Так, он сообщал, что в Киеве скончались два слесаря аварийных бригад, которые работали над устранением последствий атак на объекты энергетики.