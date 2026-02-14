В субботу, 14 февраля, в Украину приходит циклон с дождями и плюсовой температурой. Однако это потепление будет недолгим - уже в воскресенье погода ухудшится.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, циклон принесет дожди на востоке, юге и центральных областях страны.

На западной Украине ожидаются небольшие осадки, а на севере будет облачно и сыро, местами туман.

Температура будет плюсовая, на юге - до +5...+10 градусов. В результате потепления будет таять снег и лед, появятся оползни снежных массивов с крыш, сосульки, лужи, а в горах появляется опасность лавин.

В столице же сегодняшний день будет теплым, а ночью и в первой половине дня ожидается туман. На дорогах местами гололедица, а ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В области температура воздуха ночью будет варьироваться от +3 градусов до -1, а днем до 5 градусов тепла. В самом Киеве столбики термометров днем поднимутся до +3 градусов.

При этом отмечается, что в воскресенье, 15 февраля, в страну будет направляться новый активный циклон с мокрым снегом, сильными осадками и порывами ветра до штормовых.

На юге и востоке страны ожидаются сильные дожди. В начале же следующей недели, с 16-17 февраля, в Украине ожидается похолодание.

Напомним, что последнюю неделю Украину накрыло резкое похолодание до -24 градусов.

