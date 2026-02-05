Следом за потеплением в ближайшие дни, уже с понедельника, в Украину снова придут сильные морозы. Столбики термометров опустятся до -25 градусов.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

По его словам, в течение недели погода в Украине дважды изменится из-за чередования антициклонов и циклонов. В отдельных регионах температура поднимется до +9°C, однако потепление будет кратковременным.

Сильные морозы последних дней вызвал антициклон, который сейчас постепенно отходит, что приведёт к временной оттепели. Уже с понедельника новый антициклон принесёт холод.

Синоптик отмечает, что с начала следующей недели ночные температуры могут снижаться до -12…-18°C, а в северных областях - до -19…-25°C. Предварительно, с 12 февраля ожидается ослабление морозов и повышение температуры на 3–6°C, но прогноз требует уточнения.

Напомним, президент США Дональд Трамп вчера фактически отверг заявления Владимира Зеленского о нарушении Россией договорённостей об энергетическом перемирии. Трамп заявил, что "перемирие продолжалось с воскресенья до воскресенья, и Путин сдержал своё слово". По версии Зеленского, перемирие началось в ночь на пятницу прошлой недели и должно было продолжаться до ночи пятницы текущей недели - то есть до завершения переговоров в Абу-Даби. Глава государства отметил, что РФ воспользовалась перемирием, чтобы просто накопить ракеты и дождаться наиболее холодных дней года, когда на значительной части территории Украины температура снижается до -20°C и ниже.

