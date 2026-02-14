Сегодня, 14 февраля, отмечается День святого Валентина. Это отличный повод сказать близким "люблю" и напомнить, как важны они в нашей жизни.

Красивые открытки и поздравления в прозе для всех, кто занимает особое место в сердце — от любимого человека до верных друзей и родных — в нашем материале.

С Днем влюбленных для парня / любимого:

С 14 февраля, мой самый дорогой! Спасибо, что делаешь мою жизнь счастливее, уютнее и светлее. Пусть наша любовь растет с каждым днем, а рядом всегда будет нежность, доверие и вдохновение.

С 14 февраля для мужа:

Любимый, с Днем всех влюбленных! Быть с тобой — мое самое большое счастье. Пусть каждый день нашей жизни будет наполнен добротой, пониманием и теплом. Люблю тебя всем сердцем.

С Днем Святого Валентина для мамы:

Мамочка, с Днем святого Валентина! Ты первая научила меня любви — настоящей, искренней, бескорыстной. Пусть рядом с тобой всегда будут забота, внимание и люди, которые любят так же сильно, как ты умеешь.

С 14 февраля для подруги:

Дорогая подруга, с праздником любви! Ты — человек, с которым можно смеяться, делиться переживаниями и мечтами. Пусть тебе всегда хватает улыбок, нежности и тепла — не только в этот день, но и круглый год.

С Днем влюбленных для друзей:

С Днем святого Валентина, друзья! Пусть в вашей жизни будет место для самых разных проявлений любви — к людям, к себе, к жизни. Пусть рядом будут верные и сердечные люди, а сердце всегда знает, что оно не одно.

С Днем Валентина для сестры:

Сестренка, с Днем всех влюбленных! Желаю тебе настоящей, взаимной и доброй любви, а рядом — человека, с которым легко и спокойно. Ты заслуживаешь самого теплого и светлого счастья.

Для коллег с 14 февраля:

Дорогие коллеги, поздравляю с Днем святого Валентина! Пусть на работе царит не только профессионализм, но и человеческое тепло, уважение и поддержка. Пусть этот день напомнит, как приятно ценить и быть ценимыми.

Для девушки с Днем всех влюбленных:

Любимая, с Днем святого Валентина! Спасибо, что наполняешь каждый день улыбками и смыслом. Пусть между нами всегда будет нежность, взаимопонимание и то самое чувство, ради которого хочется творить.

Для жены с Днем влюбленных, с 14 февраля 2026 года:

Моя лучшая половинка, с Днём всех влюблённых! Ты — мой дом, вдохновение и самая большая радость. Пусть наша любовь становится только крепче, а жизнь вместе будет такой же красивой, как наши мечты.