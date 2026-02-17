В течение ближайших недель дефицит электричества в стране уменьшится, потому что уже заработали солнечные электростанции (СЭС).

Об этом в эфире телеканала "Киев 24" сообщил народный депутат Сергей Нагорняк.

"Ситуация стабильно тяжелая из-за того, что у нас значительный дефицит в энергосистеме, значительные проблемы с обеспечением теплом в Киеве. Больше тысячи домов в столице остаются без отопления, и с большой вероятностью та тысяча домов, которая питается от Дароницкой ТЭЦ, до конца отопительного сезона останется без подачи тепла. Что касается выходных, то на выходных действительно было некоторое облегчение, потому что уменьшилось потребление промышленных объектов и у нас была кое-какая генерация за счет солнечных электростанций. Уже начали работать солнечные электростанции. Поэтому, надеюсь, уже через неделю у нас будет дополнительный объем электроэнергии, сгенерированной маленькими домашними и большими промышленными солнечными станциями. У нас в Украине более 20 тысяч маленьких СЭС, их довольно активно устанавливают. Они работают и на "зеленом" тарифе, и для собственных нужд. Нам осталось не так много времени терпеть сложные моменты. Надеюсь, уже с марта будет облегчение, незначительное, но ослабление графиков отключений", - сказал нардеп.

Между тем киевский мэр Виталий Кличко на днях дал более мрачный прогноз. По его словам, столица оказалась "на грани катастрофы".

На минувшей неделе после очередной атаки 3700 домов Киева осталось без отопления.