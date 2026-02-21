Сегодня около 4 часов утра российские войска нанесли удар корректируемой авиационной бомбой по одному из частных секторов города Сумы.



Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава местной областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, разрушены и повреждены частные жилые дома в Ковпаковском районе.

"С ранениями госпитализировали 87-летнюю женщину. Также пострадали 5-летний ребёнок и 17-летняя девушка - им оказали медицинскую помощь на месте", - заявил чиновник.

Он добавил, что продолжается ликвидация последствий удара. Людям предоставляют необходимые разъяснения и соответствующую помощь.





Напомним, сегодня ночью армия РФ массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками.

Война в Украине продолжается 1459-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 21 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State заявил о продвижении российских войск в направлении Славянска, Краматорска и под Гуляполем. В Полтавской области атакована нефтегазовая инфраструктура, начался пожар. В результате ударов по энергетике были обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. Зеленский сообщил, что десять тысяч северокорейских солдат находятся в РФ на учениях. СМИ сообщили, что Зеленский готовится воевать с Россией еще три года.

