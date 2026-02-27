В новой кредитной программе Международного валютного фонда для Украины предусмотрено повышение тарифов на коммунальные услуги и налогов.



Об этом в своём телеграм-канале сообщил народный депутат из фракции "Голоса" Ярослав Железняк.

Фонд фактически подводит правительство Украины к необходимости отменить мораторий на повышение тарифов на отопление и газ. В МВФ заявляют, что из-за покрытия рыночной цены газа и льготной для населения у НАК "Нафтогаз" накапливаются миллиардные долги.

До июня Кабмин должен принять дорожную карту повышения цен на газ и отопление, по которой льготы останутся только для социально уязвимых категорий, а до июля - опубликовать технический аудит, который покажет, во сколько на самом деле обходится государству содержание тарифов.

"По факту МВФ говорит, что мораторий на повышение цен на газ и тепло должен быть снят. Планируется постепенное приведение тарифов к уровню окупаемости. Но не сразу. Здесь есть крайне важный предохранитель: этот переход обязательно должен сопровождаться расширением программы целевых субсидий", - написал Железняк.

Он добавил, что отдельным пунктом прописано гарантирование независимости энергетического регулятора НКРЭКУ, чтобы тарифы формировались без политического вмешательства.

"Это там, где стоят до сих пор все люди Миндича", - отметил нардеп.

Также до конца марта Кабмин должен принять пакет налоговых изменений на ближайшие два года, который подразумевает следующее:

налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы вроде Olx;

отмену налоговой льготы на импорт посылок из-за границы стоимостью до 150 евро;

закрепление повышенного военного сбора 5% навсегда;

ведение с 1 января 2027 года НДС для физлиц-предпринимателей, чей годовой оборот превышает миллион гривен (правда, лимит могут немного повысить).

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева призвала Украину отменить субсидии на электроэнергию и отопление и посоветовала украинцам "рычать по утрам".

О том, как в Украине планируют резко повысить налоги, мы рассказывали в отдельном материале.