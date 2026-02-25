Верховная Рада в очередной раз не смогла рассмотреть проект закона о повышении налогов, необходимый для получения Украиной дальнейшего кредитования от Международного валютного фонда. Причиной срыва рассмотрения документа стала нехватка депутатов.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

При этом парламентарий дал понять, что руководитель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия вчера пытался собрать голоса: "Зря только Давид вчера кроссовки стирал в зале Рады".

Судя по видео из зала заседаний, депутатов и правда мало.

На днях нардеп Ольга Василевская-Смаглюк говорила, что народные депутаты не голосуют за требуемые МВФ законопроекты, потому что их массово вызывают на допросы в НАБУ. По ее данным, около 50 парламентариев вызвали на допросы в качестве свидетелей, что осложняет голосование в парламенте.

А другой нардеп Даниил Гетманцев заявляет, что без принятия закона о повышении налогов, а следовательно, и без финансирования МВФ, Украине грозит "финансовая трагедия" уже через месяц. В апреле не будет чем финансировать расходы.