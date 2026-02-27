Совет директоров Международного валютного фонда утвердил для Украины новую 4-летнюю кредитную программу в рамках механизма расширенного финансирования (The Extended Fund Facility, EFF) общим объемом $8,1 млрд. Первый транш в $1,5 млрд будет выделен немедленно.

Об этом сообщил Национальный банк Украины в ночь с 26 на 27 февраля, не называя точных сроков перечисления средств.

НБУ уточнил, что всего в 2026 году планируется выделить четыре транша на общую сумму $3,8 млрд, то есть вслед за первым, экстренным выделением средств будет еще три поменьше на $2,3 млрд.

В Нацбанке также подтвердили информацию о том, что к кредитной программе МВФ будет привязано и остальное международное финансирование Украины.

"Для помощи в решении проблем с платежным балансом, достижении среднесрочной внешнеэкономической устойчивости и восстановления долговой устойчивости как в базовом, так и в неблагоприятном сценариях", — объяснили привязку в НБУ.

Нацбанк уточнил ключевые требования к Киеву, которые предполагает новая кредитная программа на $8,1 млрд:

Реализация "взвешенной фискальной политики" с мерами по усилению мобилизации доходов "путем выравнивания условий конкуренции, сокращения уклонения от налогообложения, налоговой оптимизации". Видимо, под этим подразумевается планируемое увеличение налогов (в том числе для ФЛП), голосование по которому уже неоднократно переносили в Верховной Раде. "Закрепление ценовой стабильности и предотвращение внешних дисбалансов, в частности, из-за повышения гибкости обменного курса". То есть на контроль поставят рост инфляции и будут отслеживать влияние на нее девальвации гривны. Сохранение стабильности финансового сектора. Борьба с коррупцией.

"Власти также обязались реализовать амбициозные структурные реформы для обеспечения устойчивого послевоенного восстановления, а также достижения цели вступления в Евросоюз. Эти реформы включают усиление фискальных институций и налогового администрирования, усовершенствование систем управления и противодействия коррупции и уклонению от налогообложения", - говорится в ночном заявлении Нацбанка.

Напомним, в Раде не раз в последние дни прогнозировали финансовую катастрофу уже весной, если Киев не получит новый кредит от Международного валютного фонда.