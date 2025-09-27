Российские войска смогли захватить три населенных пункта на территории Украины. В них вошли Дерилово и Майское в Донецкой Области и Степовое в Днепропетровской.

Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

Как пояснили в ведомстве, войска группировки "Запад" взяли под контроль населенный пункт Дерилово.

При этом отмечается, что подразделения Южной группировки войск улучшили свои позиции на передовой и заняли населённый пункт Майское.

А группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны ВСУ и заняла Степовое в Днепропетровской области.

На карте Deep State все три поселка находятся рядом с "серой зоной".

Ранее мы сообщали, что армия РФ начала активные наступательные действия в сторону Днепропетровской области почти по всей линии фронта на этом направлении.

Война в Украине идет 1312-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. РФ продвинулась в Днепропетровской области и южнее в Запорожской области, также заходя в центр Купянска. Стало известно, о каком оружии Зеленский просил Трампа во время их встречи. Хегсет распорядился, чтобы сотни американских генералов и адмиралов со всего мира на следующей неделе собрались в Виргинии на экстренное совещание. В Украине изменился порядок воинского учета

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.