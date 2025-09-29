Кучеров Яр на Добропольском направлении находится под контролем армии РФ. При этом россияне также контролируют Дорожное, а соседняя Никаноровка находится в серой зоне – ее полностью не контролирует ни одна из сторон.

Об этом заявляет украинский военный с позывным "Мучной".

По его словам, Кучеров Яр не был полностью под контролем с обеих сторон, хотя частично контролировалось врагом.

"Теперь же из визуальных данных мы видим, что они активно роятся в н.п. и наши бойцы пробуют их оттуда выбивать!" - написал военный.

В то же время минобороны РФ заявляет, что российская армия захватила Заречное (бывший Кировск) на Лиманском направлении.

На карте Deep State населенный пункт Заречное находится под российским контролем частично. Украина в свою очередь потерю населенного пункта не подтверждала.

Ранее мы писали, что у российских войск зафиксировано новое продвижение в Днепропетровской и Запорожской областях.

Война в Украине идет 1314-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный паблик Deep State сообщил, что россияне смогли продвинуться в районе Новоивановки в Запорожской области и возле Калиновского в Днепропетровской. Продвижение у армии РФ есть и под Покровском в Донецкой области. Также вчера ночью Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по Украине. ПВО сбила 611 из 643 целей.

