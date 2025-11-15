На этой неделе в отношении Украины прозвучало несколько вполне однозначных сигналов от европейцев о том, что нужно ужесточать мобилизацию.

Этот призыв озвучил мэр Киева Виталий Кличко, который приехал в Берлин и оттуда заявил, что нужно снизить возраст мобилизации с 25 до 22 лет.

Такие комментарии от мэра Киева довольно неожиданны, поскольку это не только не зона его ответственности, но и не его экспертная область. Из чего можно заключить, что о снижении мобилизационного возраста Кличко попросил заявить кто-либо из его немецких друзей (у мэра Киева традиционно широкие связи и круг общения в Германии).

На следующий день канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского закрыть границы для молодых парней, чтобы те могли "послужить своей стране". В тот же день и сам президент Украины признал, что Запад призывает Украину увеличить масштабы мобилизации, которые сейчас составляют около 30 тысяч в месяц.



То есть, судя по всему, Европа реально давит на Зеленского в вопросе снижения мобилизационного возраста.

Не исключено, что эту тему европейцы сейчас плотно увязывают с продолжением дальнейшего финансирования Киева.

Для Европы, у которой остро стоит проблема увеличения ассигнований для Украины, вопрос оправданности этих вложений становится ключевым, особенно в условиях просаживания фронта в Днепропетровской и Запорожской областях.

Европейцы обсуждают выделение Киеву "репарационного кредита" за счет российских активов, которого должно хватить еще на два года войны. Но пока этот кредит подвисает из-за позиции Бельгии и ряда других стран. И если о нем договориться не удастся, то страны ЕС должны будут наращивать свои долги для дальнейшей помощи Украине. Однако убедить их в этом будет крайне сложно, если Украина не сделает заметных шагов по стабилизации фронта.

Снижение мобилизационного возраста, возможно, как раз и видится европейцами одним из таких шагов (тем более, что к этому Киев ещё с прошлого года призывают страны Запада).

Зеленский пока на этот шаг не идет (особенно с учетом коррупционного скандала, который сильно усложнил внутриполитическое положение президента).

Более того, пока украинская власть двигается вообще в другом направлении, готовя внедрение контрактной системы, которая, как обещает правительство, даст возможность завершать службу действующим бойцам даже во время военного положения (сейчас это запрещено).

Впрочем, если давление Европы будет возрастать, а ситуация на фронте ухудшаться, то Банковая может пойти на снижение возраста мобилизации. Причем уже не в столь отдаленном будущем.