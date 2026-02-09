В Украине ведется охота на собственных граждан, которые не хотят попасть на фронт и умереть там.

Об этом написал в своем Фейсбуке глава МИД Венгрии Петер Сийярто, коснувшись темы мобилизации.

"По мере приближения четвёртой годовщины у всех уже есть усталость от войны. Украинцы не хотят умирать, однако мы ежедневно видим кадры насильственной мобилизации - нередко на улицах украинских городов происходит откровенная охота на людей. Многие украинские мужчины - дедушки, отцы, братья, сыновья, внуки - в отчаянии пытаются покинуть Украину, чтобы избежать призыва, а вместе с ним отправки на фронт и вероятной гибели. Однако украинская пограничная служба делает всё возможное и использует все средства, чтобы задержать бегущих", - сказано в публикации.

Сийярто сообщил, что на днях в Украине задержали гражданина Венгрии, который пытался помочь пятерым украинским мужчинам перебраться в Венгрию.

"Этот случай ясно показывает: войне необходимо как можно скорее положить конец, а насильственный призыв должен быть немедленно прекращён",- заявил венгерский министр.

Напомним, в конце января Владимир Зеленский признал проблему бусификации в Украине и поручил с нею бороться.

При этом скандалов с мобилизацией, включая вооруженное сопротивление населения военкомам, становится всё больше.