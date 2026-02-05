Служащий центра комплектования армии Украины получил удар ножом в ходе мобилизационных мероприятий.

Об этом сообщает Одесский областной ТЦК на своей странице в Фейсбуке.

По данным ведомства, инцидент произошёл вечером 4 февраля в районе улицы Мечникова в Одессе, когда военкомы вместе с полицейскими проводили рейд. Мужчина, которого пытались мобилизовать, применил слезоточивое средство и нанёс ножевое ранение служащему ТЦК, после чего скрылся.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, его состояние сейчас стабильное. В отношении неизвестного нападавшего проводятся следственно-розыскные мероприятия.

Ранее в Одесском ТЦК назвали смотнированным видео, на котором несколько военкомов жестоко бьют мобилизованного.

Также стало известно, что СБУ задержала "добровольных помощников" ТЦК в Одессе по подозрению во взятках.

Война в Украине продолжается 1443-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 5 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду в ОАЭ состоялся очередной раунд переговоров делегаций из Украины, США и РФ. Участники не комментировали хода встречи, но в СМИ попала информация, что обсуждения прошли конструктивно. Между тем в Кремле дали понять, что продолжат войну до тех пор, пока Киев не согласится вывести войска из Донецкой области.

